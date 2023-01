Marie Kondo cambia rotta: "La mia casa è disordinata"

Marie Kondo, conosciuta in tutto il mondo per il suo metodo del riordino, ha confessato che la sua casa sarebbe in disordine.

Maie Kondo, la regina del riordino che si è fatta conoscere in tutto il mondo per fare ordine in casa e negli armadi, ha “gettato la spugna” e ha confessato che la sua abitazione sarebbe in disordine da quando lei è diventata madre di tre figli.

Marie Kondo: la casa in disordine

In tutto il mondo Marie Kondo è diventata popolare con i suoi libri e i suoi programmi tv dedicati all’ordine e al decluretting. In queste ore ha fatto discutere un’intervista dell’ormai ex Regina del riordino che ha confessato di aver cambiato filosofia da quando è diventata madre di tre bambini piccoli che, a quanto pare, le darebbero il suo bel da fare.

“La mia casa è disordinata, ma il modo in cui trascorro il mio tempo è il modo giusto per me in questo momento in questa fase della mia vita” ha spiegato Marie Kondo, e ancora: “Fino ad ora ero una professionista dell’ordine, quindi ho fatto del mio meglio per mantenere la mia casa sempre impeccabile.

Ho rinunciato a questo in un buon modo per me. Ora mi rendo conto che ciò che è importante per me è divertirmi a passare del tempo con i miei figli a casa“.

In passato Marie Kondo ha fatto discutere il mondo intero affermando di essersi sentita in ansia nel cercare di portare avanti in prima persona i principi da lei espressi nei suoi libri. Questa volta la Kondo, più serena che in passato, ha svelato di essere pronta a cambiare nuovamente stile di vita quando i suoi figli saranno abbastanza cresciuti.