Marilyn all’asta, ritratto di Andy Wahrol per beneficenza

Roma, 21 mar. (askanews) – Nuovo record in vista sul ricco mercato dell’arte a New York. Un ritratto di Marilyn Monroe realizzato dal re della pop art Andy Wahrol andrà all’asta presso Christie’s. E’ stimato a 200 milioni di dollari; sarebbe uno dei prezzi più alti mai pagati per un’opera d’arte nella storia, per l’esattezza il ventesimo in lista in assoluto e forse il più alto per l’arte moderna.

Alex Rotter, presidente del dipartimento d’arte del XX e XXI secolo di Christie’s, parla assieme del ritratto e di Marilyn: “Se vi chiedo di riconoscere un quadro, questo ritratto è alla pari, e non mi limito, della Gioconda di Leonardo, delle Demoiselles d’Avignon di Picasso, dell’Olympia di Manet, dell’Odalisca di Ingres e della Venere di Botticelli. E’ la promessa del sogno americano. Incarna l’ottimismo, la fragilità, la celebrità, l’iconografia, tutti insieme”.

Andy Wahrol usò una tecnica di serigrafia molto complessa per questi ritratti a grandi dimensioni detti “Shot Marilyn” che per questo sono i più celebri e desiderati. Risalgono al 1964, due anni dopo la morte dell’attrice. Il quadro appartiene alla fondazione zurighese Thomas e Doris Ammann che lo vende per beneficenza: i proventi andranno a programmi di salute ed istruzione per i bambini in tutto il mondo. L’asta sarà nel mese di maggio.