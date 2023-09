Marina Berlusconi: "Bene l'approccio responsabile del Governo Meloni"

Roma, 15 set. (askanews) – “Da imprenditrice devo dire che do grande valore alla stabilità. Sono contenta del fatto che finalmente il Paese abbia un governo stabile che è espressione della volontà popolare. Non accadeva da 11 anni e vi ricordate chi era allora il presidente del Consiglio. In generale ho apprezzato molto e ritengo molto positivo l’approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni sia nella gestione dei conti pubblici e in politica estera”. Lo ha detto la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, a margine dell’assemblea di Confindustria.

“Poi, naturalmente, sono passati solo 11 mesi e restano ancora 4 anni. La legislatura è ancora lunga e ha tante sfide e tanti problemi da affrontare e quindi è anche presto per dare un giudizio compiuto e poi dobbiamo tenere presente che questo governo si è trovato ad affrontare una situazione economica davvero molto complicata”, ha aggiunto Marina Berlusconi.