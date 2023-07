La damnatio memoriae del ventunesimo secolo. La primogenita di Silvio Berlusconi difende il ricordo del padre, scomparso lo scorso 12 giugno dopo una lunga leucemia, pubblicando su Il Giornale una lunga lettera di sfogo contro le voci sulla presunta collusione tra il fondatore di Forza Italia e l’organizzazione mafiosa di Cosa nostra.

«Caro direttore, ma la guerra dei trent’anni non doveva finire con Silvio Berlusconi? Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità? No, purtroppo non è così. Ha aspettato giusto un mese dalla sua scomparsa la Procura di Firenze per riprendere imperterrita la caccia a Berlusconi, con l’accusa più delirante, quella di mafiosità, mentre nel Paese il conflitto tra magistratura e politica è più vivo e violento che mai. Ma davvero qualcuno può credere che Silvio Berlusconi abbia ordinato a Cosa nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare la sua discesa in campo del gennaio 1994? Il nuovo obiettivo è chiaro: la damnatio memoriae. No, purtroppo la guerra dei trent’anni non è finita con Silvio Berlusconi. E non riguarda di certo soltanto lui. Perché un Paese in cui la giustizia non funziona è un Paese che non può funzionare. Non m’illudo che, dopo tanti guasti, una riforma basti a restituirci alla piena civiltà giuridica. Ma penso, e spero, che chi ha davvero il senso dello Stato debba fare qualche passo importante. Non dobbiamo, non possiamo rassegnarci. Abbiamo diritto a una giustizia che, come si legge nelle aule di tribunale, sia ‘uguale per tutti’. Per tutti, senza che siano certe Procure a decidere chi sì e chi no».