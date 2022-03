Marina di Carrara: “Lo yacht ormeggiato è di Putin”, la clamorosa indiscrezione

L'intelligence Usa ne è sicura: lo yacht lungo 140 metri e dal valore di 700 milioni, ormeggiato a Marina di Carrara, è davvero di Vladimir Putin

Qualche giorno fa era scoppiato il giallo di “Scheherazade“, l’enorme yacht, lungo addirituttura 140 metri e dal valore di circa 700 milioni, ormeggiato in Toscana a Marina di Carrara.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrava che l’imbarcazione potesse essere di proprietà del leader russo Vladimir Putin. Indiscrezioni che sono state confermate adesso dal ‘New York Times‘, che ha raccolto le informazioni dall’intelligencedegli Stati Uniti.

La smentita del capitano di qualche giorno fa

Il capitano dello yacht, Guy Bennet-Pearce, aveva smentito agli inquirenti italiani questa ipotesi solo pochi giorni fa. L’uomo aveva assicurato che l’imbaracazione non fosse né di Putin né di alcun altro oligarca russo.

Nemmeno 72 ore più tardi e queste voci salgono di nuovo alla ribalta, più insistenti che mai. Allo stesso tempo anche la società di nautica di lusso ‘The Italian Sea Group‘ prova a smentire la notizia, raccontando in una nota: “In funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, dichiara che lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del Presidente russo Vladimir Putin.”