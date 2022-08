Marina Di Guardo in bikini: la mamma di Chiara Ferragni dimostra la metà della sua età anagrafica.

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, si è mostrata su Instagram in bikini. Non solo corpo perfetto, nonostante lo scorrere del tempo, ma anche un grande stile nello scegliere il costume da bagno.

Marina Di Guardo in bikini

Il prossimo 29 ottobre, Marina Di Guardo spegnerà sessanta candeline.

Eppure, a guardarla, sembra che abbia la metà della sua età anagrafica. A conferma di ciò, basta dare un’occhiata all’ultimo scatto in bikini che ha condiviso su Instagram. La mamma di Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza in Sardegna con il compagno Antonio e, tra un po’ di relax e qualche appuntamento di lavoro, ha trovato il tempo per mostrare ai seguaci il suo look per andare in spiaggia.

Marca e prezzo del bikini di Marina Di Guardo

Marina ha scelto un bikini che segue le tendenze del momento. Il reggiseno a fascia è in stile patchwork, mentre lo slip è bianco con i laccetti che richiamo il tessuto del pezzo di sopra. Strano ma vero, la Di Guardo ha deciso di sfoggiare un look beach wear low cost. Si tratta, infatti, di un costume da bagno della collezione Delhi di Calzedonia.

Sul sito del brand, la fascia e lo slip sono in saldo, venduti rispettivamente a 27,90 euro e 13,90 euro.

Marina Di Guardo: grandi apprezzamenti da parte dei fan

La foto in bikini di Marina Di Guardo ha riscosso grande successo. I fan hanno riempito il post di commenti positivi. A differenza della figlia Chiara Ferragni, gli account social della scrittrice non vedono la presenza degli haters.