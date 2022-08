Marina di Guardo splendida in bikini, la foto fa il pieno di like

Le giornate fra relax e cultura di Marina di Guardo che esibisce un splendida forma in bikini e spopola su Instagram con uno scatto perfetto

Lei, Marina di Guardo, è decisamente splendida in bikini ed una sua foto balneare fa il pieno di like su Instagram: in Sardegna la mamma di Chiara Ferragni sfoggia un fisico ed una classe davvero invidiabili, con un consenso social davvero “degno” di sua figlia.

Il dato incontestabile è che la forma smagliante di Marina è quella di una 60enne che ha sempre avuto molta cura del suo fisico, oltre che del suo intelletto.

Marina di Guardo splendida in bikini

I media definiscono il suo bikini “da 10 e lode”, riprendendo i giudizi social di molti follower, che hanno sottolineato come il dress code estivo incentivi l’eleganza della mamma della Ferragni. In questi giorni Marina di Guardo si trova a Baia Sardinia, in Costa Smeralda, dove domenica scorsa era stata ospite dello Yacht Club di Porto Rotondo.

Il nuovo libro e il compagno discreto

Lo scopo? Quello di proporre la sua ultima fatica letteraria, “Dress code rosso sangue”. Con Marina in Sardegna c’è anche il compagno Antonio, persona molto schiva e refrattaria ai social. Al momento dunque pare proprio che Marina non abbia alcuna intenzione di raggiungere sua figlia Chiara ad Ibiza, dove l’influencer sta trascorrendo un periodo di realx e divertimento assieme al marito Fedez ed ai bambini. Marina non pare intenzionata neanche a raggiungere la altre due figlie, Valentina che se la gode a Saint-Tropez e Francesca che si trova a Milano con il suo piccolo Edoardo.