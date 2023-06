Attraverso i social Marina La Rosa ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Arisa e contro la naufraga dell’Isola dei Famosi Helena Prestes.

Marina La Rosa contro Arisa

Nei giorni scorsi Arisa è finita nell’occhio del ciclone per aver espresso il suo apprezzamento verso la premier Meloni paragonandola a una madre “severa e spaventata”. A seguire la cantante ha fatto sapere che non avrebbe preso parte al Pride (a cui era attesa) e si è lasciata andare ad un duro sfogo via social.

L’ex concorrente del primo Grande Fratello, Marina La Rosa, si è scagliata contro di lei via social affermando: “La vera assurdità è sostenere di apprezzare la Meloni in quanto sembra (ad Arisa) “una mamma severa e spaventata che si preoccupa per i suoi figli e cerca di fare il loro bene, ma, non potendo accontentare tutti, ne penalizzerà qualcuno”, e ancora: “Dai, e che sarà quel qualcuno se non la comunità Lgbtq? Ecco, che lei sia d’accordo o meno con la gestazione per altri non mi interessa (ognuno è libero di avere le sue opinioni), mi interessa questa affermazione che trovo davvero agghiacciante”.

Arisa replicherà alle ulteriori polemiche nei suoi confronti? In queste ore Marina La Rosa si è scagliata anche contro la naufraga del Grande Fratello Helena Prestes, su cui ha detto: “Str***a. La diagnosi in psicologia è str***a”. Le sue parole susciteranno la reazione della naufraga in futuro?