Marina La Rosa, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del primo Grande Fratello, ha scagliato una frecciatina infuocata contro i naufraghi della nuova edizione del reality show.

Marina La Rosa contro i naufraghi

Marina La Rosa è famosa per il suo carattere deciso e per le sue opinioni dirette e senza fronzoli e, anche stavolta, non è stata da meno. Nelle ultime ore infatti l’ex concorrente del primo Grande Fratello ha commentato via social quello che sta accadendo nella nuova edizione del reality show dei naufraghi e non ha mancato di scagliare frecciatine e messaggi sarcastici via social. Su Nathaly Caldonazzo ad esempio ha scritto: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“, mentre su Gian Maria Sainato ha aggiunto: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone“.

L’ex gatta morta del primo GF ha anche bacchettato Alessandro Cecchi Paone che, nel corso dell’ultima diretta, ha protestato contro Ilary Blasi e la produzione per lo scioglimento delle coppie: “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“, ha scritto Marina La Rosa via social. I tweet dell’ex volto tv hanno fatto il pieno di like tra i fan e in tanti non vedono l’ora di sapere se commenterà anche le prossime puntate del programma.