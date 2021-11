Marina La Rosa e la confessione sui giocattoli a luci rosse

Marina La Rosa ha fatto alcune confessioni piccanti ai fan sulla sua vita sotto le lenzuola.

L’ex concorrente del primo Grande Fratello, Marina La Rosa, ha risposto alle domande dei fan a proposito della sua vita sotto le lenzuola.

Marina La Rosa: le confessioni piccanti

Al Grande Fratello Vip Marina La Rosa si era fatta conoscere come la “gattamorta” della casa del reality show ma ormai quei tempi sembrano essere lontani: oggi l’ex volto tv ha un compagno e dei figli e da tempo conduce una vita normale lontana dal mondo dei riflettori.

Sui social però Marina La Rosa non manca di rispondere spesso alle domande dei suoi fan di lunga data, che di recente le hanno chiesto cosa ne pensasse di quanto fatto da Alessia Marcuzzi che, via social, ha cercato di sfatare alcuni tabù, in particolare sui sex toys. “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”, ha chiesto un fan a Marina La Rosa che per tutta risposta ha mostrato via social uno dei suoi giocattoli erotici.

“Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!”, ha risposto l’ex volto tv ai suoi fan.

Marina La Rosa: la vita privata

Oggi Marina La Rosa sarebbe single dopo la fine del suo matrimonio con Guido Bellitti, padre dei suoi due figli, Andrea e Gabriele. Marina La Rosa è da tempo lontana dal mondo dello spettacolo e non ama condividere pubblicamente i dettagli della sua vita privata con i fan.

Marina La Rosa: il Grande Fratello

Marina La Rosa ha dichiarato di aver speso tutti suoi soldi dopo la sua partecipazione al primo Grande Fratello Vip, che le diede grande popolarità: “Semplice: mancanza di gestione a monte. I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato, poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria.

Come entravano così uscivano. Come guadagnavo? Con le serate, con la pubblicità, con le ospitate televisive… Ma quei guadagni erano fonte di grande imbarazzo”, ha dichiarato, e ancora: “Tornavo in albergo e non ero felice, perché quei soldi mi sembrava di averli rubati. Un sacco di soldi solo per fare un sorriso, firmare un autografo…”.

L’esperienza al GF è stata comunque positiva per Marina La Rosa, che in seguito ha deciso di provare una nuova esperienza tv entrando a far parte del cast dell’Isola dei Famosi.