Marina Mordashova e l’affare d’oro delle sanzioni al marito straricco

Come ti divento miliardaria "grazie" a Nato ed Occidente: Marina Mordashova e l’affare d’oro delle sanzioni al marito, l’uomo più ricco di Russia

Marina Mordashova è una di quelle donne che dovrebbero ringraziare le sanzioni messe in atto contro gli oligarchi amici di Vladimir Putin, ringraziare per l’affare d’oro di essere la terza moglie dell’uomo più ricco di tutta la Russia. Ex modella o cameriera che fosse oggi la donna si è vista intestare 1,1 miliardi di dollari in partecipazione ad una una compagnia mineraria.

Marina Mordashova e l’affare d’oro delle sanzioni agli oligarchi

Ci ha pensato suo marito Alexei Mordashov, l’uomo che da sempre sussurra ad orecchie e tasche di Putin. Il super miliardario che impalmando Marina l’ha fatta diventare prima nella lista Forbes della Russia, ha sentito l’usta delle sanzioni a misura di oligarca. Per capire chi sia Mordashov basterà dire che il suo solo yacht vale circa 65 milioni di euro. E secondo un attendibilissimo lancio di Bloomberg Alexei Mordashov harasferito alla moglie Marina il controllo di una partecipazione di 1,1 miliardi di dollari in una compagnia mineraria.

Fra il 50 ed il 75% di Nordgold in poche ore

Di fatto, come spiega la testata che analizza i flussi finanziari dei ricchi fra i ricconi, Marina Aleksandrovna Mordashova è diventata “una persona con un controllo significativo” di Nordgold. Tutto è accaduto nella giornata di lunedì secondo alcuni documenti britannici citati sempre da Bloomberg. Il dato è che adesso Marina Mordashova detiene tra il 50 e il 75% dei diritti di voto in Nordgold. Il marito, riferisce Forebs, si è dimesso dalla carica di direttore di Nordgold subito dopo aver trasferito cotanto bene al suo amato, amato e ricchissimo, bene.