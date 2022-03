Marina Ovsyannikova, giornalista russa contro la guerra: cosa significa la collana che indossa?

La giornalista, che ha fatto irruzione al tg russo con un cartello anti-guerra, indossa una collana con i colori della bandiera ucraina. Come mai?

Si è posizionata alle spalle della conduttrice del tg e con immenso coraggio ha mostrato un cartellone sul quale urlava basta al conflitto tra Russia ed Ucraina: Marina Ovsyannikova, la giornalista russa, arrestata e rilasciata a causa del cartellone anti-guerra, è diventata in poco tempo nota a livello internazionale.

Sul cartellone si leggono parole forti come: “Non credere alla propaganda. Ti stanno mentendo qui“, firmato “Russi contro la guerra“.

Marina Ovsyannikova , il video prima del blitz in tv

Tuttavia, prima del suo blitz televisivo, Marina Ovsyannikova ha pubblicato un video sui social, nei quali avvisava e spiegava le ragioni della sua protesta:

“Quello che sta accadendo in Ucraina è un crimine. E la Russia è l’aggressore. E la responsabilità di questa aggressione ricade sulla coscienza di un solo uomo: Vladimir Putin. Mio padre è ucraino. Mia madre è russa. E non sono mai stati nemici”.

Una posizione diretta e ricca di coraggio quella della Ovsyannikova, che la vede schierarsi palesemente contro il Cremlino, senza mezzi termini. Salta all’occhio nel video ed anche in molte foto, che della giornalista russa stanno girando sui social, della collana che la donna indossa: una collana che porta i colori della bandiera ucraina. É la stessa Marina a chiarire il significato dll’accessorio indossato:

Infine, la donna ha lanciato il suo appello ai russi:

“Solo noi, russi pensanti, possiamo fermare tutta questa follia. Uscite a protestare, non abbiate paura di niente. Non possono metterci tutti in galera”.