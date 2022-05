Marina, di 29 anni, è scomparsa da Castellamonte. La giovane è fuggita dalla comunità che la ospita e potrebbe essere stata accompagnata da qualcuno.

Marina, 29enne scomparsa da Castellamonte, è fuggita dalla comunità che la ospitava. Potrebbe essere stata accompagnata da qualcuno a Rivarolo Canavese, dove ha preso un treno.

Marina scomparsa da Castellamonte: gli appelli per ritrovarla

Sono ore di grande apprensione a Castellamonte per Marina, 29enne di origini modave scomparsa nel nulla venerdì 29 aprile. L’appello per ritrovarla è stato lanciato dalla responsabile della comunità Tabor, che la ospita. “Buongiorno a tutti, sono la responsabile clinica della comunità Tabor sita nel comune in provincia di Torino. Dalla mattinata di ieri, una ragazza non ha fatto rientro in struttura. Si chiama Marina. Se qualcuno la vede, avvisi i carabinieri o la sottoscritta” ha scritto.

La stanno cercando anche amici e parenti. “Amici, se avete info contattate le forze dell’ordine. Marina, nata in Moldavia, anni 29. Ospite della comunità terapeutica riabilitativa Tabor, sita in Castellamonte da venerdì 29 aprile è scomparsa, non si hanno sue notizie. Chiunque abbia informazioni contatti le forze dell’ordine o la responsabile clinica della struttura” ha scritto la psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone.

Le parole della mamma

È arrivato anche l’appello della famiglia della giovane.

“Buongiorno, sono la mamma di Marina, che è scomparsa da venerdì, da Castellamonte Se qualcuno venerdì mattino, ha dato un passaggio con la macchina, pullman, può aver preso il treno a Rivarolo Canavese. È una ragazza buona ed è molto socievole con le persone” ha scritto. In caso di avvistamenti, notizie o segnalazioni è possibile contattare l’Arma direttamente tramite il 112, oppure i familiari al numero 377-5020559.