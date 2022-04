Marine Le Pen: “il mio progetto non è affatto radicale”

Roma, 15 apr. (askanews) – Campagna elettorale nel Vaucluse per la leader della destra francese Marine Le Pen; la candidata all’Eliseo si è fermata in raccoglimento nella chiesa di Notre Dame de la Purification de Lauris.

I francesi torneranno alle urne il 24 aprile per il ballottaggio. Il centrista Macron parte favorito per la riconferma, ma Le Pen dopo una campagna giocata sulla difesa dei ceti più deboli ora si concentra sulla riforma delle istituzioni e sulla politica estera, alla caccia di credibilità da statista per conquistare voti al centro.

La leader del Raggruppamento Nazionale, erede dell’antico Fronte Nazionale, non rinuncia però ad ammorbidire la sua immagine, evitando i toni estremisti.

“Il mio progetto non è affatto radicale, è un progetto estremamente ragionevole che porta più democrazia al nostro paese, equilibrato” ha detto Le Pen. “Non ho alcun estremismo, mi dispiace, dire che il governo è guidato da anni da certe persone a beneficio di certe altre, che è la definizione dell’oligarchia, è solo la realtà”.

E a proposito dei contestatori che l’hanno accolta nella regione, ad Avignone e anche a Pertuis: “Mi conferma nell’idea che posso vincere queste elezioni presidenziali, perché la brutalità espressa nei miei confronti è proporzionale alle possibilità che ho di vincere”.