Marinella Oliveri morta a 56 anni per un malore improvviso: lutto a Cairo Montenotte

Addio a Marinella Oliveri, morta all'età di 56 anni dopo aver accusato un improvviso malore mentre lavorava nel suo bar: fissati per oggi i funerali.

Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa di Marinella Oliveri, titolare del bar L’Unico morta all’età di 56 anni a causa di un malore improvviso. I funerali avranno luogo lunedì 10 gennaio alle ore 15 nella Chiesa di San Giorgio a Bormida.

Marinella Oliveri morta a 56 anni

Il decesso ha avuto luogo sabato 7 gennaio 2021 dopo giorni di ricovero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove la donna si era recata dopo essersi sentita male mentre stava lavorando il giorno ddi San Silvestro. Rimasta sempre in coma senza riprendere conoscenza, le sue condizioni si sono aggravate fino a portarla al decesso.

Marinella lascia il compagno Walter, il figlio Simone, il fratello Massimo e la madre Adriana.

Marinella Oliveri morta: chi era

Molto conosciuta in città per la sua attività, la donna aveva lavorato per anni al Bar del Lago di Bormida, dove era originaria, insieme al fratello. Poi si era trasferita a Cairo e aveva preso in gestione il bar della bocciofila prima di decidere, una decina di anni fa, di aprire l’attività in via Martiri della Libertà insieme a Patrizia Acquarone.

Chi la conosce l’ha descritta come una persona d’oro, disponibile e sempre pronta a mettere gli altri davanti a se stessa: “Riusciva sempre a regalarti un sorriso, anche nei momenti per lei più difficili”.