Marinelli padre spaventato nel film diretto dalla moglie Alissa Jung

Roma, 10 mag. (askanews) – Luca Marinelli interpreta un padre che è sempre fuggito dal suo ruolo in “Paternal Leave”, nei cinema dal 15 maggio. Il film è diretto dalla moglie dell’attore romano, Alissa Jung, attrice e pediatra tedesca che racconta l’incontro, l’avvicinamento, lo scontro tra un giovane uomo in cerca di se stesso e la figlia 15enne.

“Certo, rifletto sia sull’essere genitore che sull’essere figlio. Io sono tutti e due, quindi c’erano tante domande dentro di me, anche. – ha detto la regista – Anche essendo madre magari da ragazzina ho giudicato delle cose che ora dico: va bene, però siamo anche esseri umani, siamo genitori ma siamo esseri umani, non siamo perfetti”.

Nel film Leo, 15enne tedesca che non ha mai conosciuto il padre, decide di mettersi in viaggio per trovarlo. Approda su una spiaggia deserta della costa italiana, in un chiosco chiuso per l’inverno e lì incontra quel papà che l’ha “rifiutata” solo perché anche lui non ha ancora trovato il suo posto nel mondo.

“Lei fa un’azione proprio, il personaggio di Leo fa un’azione bellissima, nel fermare proprio nel fermare il padre da questa corsa lontano dagli altri e da se stesso. – ha spiegato l’attore – I genitori possono essere sia i genitori per i figli che i figli per i genitori, è un rapporto molto forte e lì dentro c’è la possibilità di riuscire a volare alto ma anche di arrivare molto in basso solo con una frase, con uno sguardo, con un moto del corpo. E’ un rapporto fortissimo e quindi la possibilità di esplorare tutto questo è stato molto bello, molto interessante”.