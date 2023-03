Sono stati attimi di paura per Marino Bartoletti, che è stato ricoverato d'urgenza al Sant'Orsola di Bologna.

Marino Bartoletti è tra le mani dei medici del Policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo essere stato ricoverato. Il noto giornalista aveva annunciato di aver avuto un tumore nel 2021 e di non essere guarito del tutto. Ecco il suo post sui Social Network.

Marino Bartoletti: il messaggio sui social dopo il ricovero

La passione per i motori e la sua capacità di scrivere non l’hanno abbandonato nemmeno nel delicato momento del ricovero ospedaliero. Marino Bartoletti ha infatti comunicato ai suoi fan di trovarsi presso il Sant’Orsola di Bologna. Il suo messaggio è stato commovente. Oltre a parlare della sua condizione di salute con una metafora automobilistica, Bartoletti ha elogiato lo staff medico. Ecco le sue parole:

“In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello “pit stop” devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui“.

Il giornalista ha poi continuato così:

“La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei “meccanici” straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere”.

Infine ha concluso:

“Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il “muretto” e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!“.

Chi è Marino Bartoletti

Marino Bartoletti è nato a Forlì il 30 gennaio 1949, attualmente ha 74 anni. Laureato in Giurisprudenza, esercita la professione di giornalista dal 1968 quando ha iniziato a scrivere per Il Resto del Carlino. Da sempre appassionato di sport ha dedicato la sua carriera ai motori, in particolare alla Formula 1 e al motociclismo.

Autore di numerosi libri, la sua ultima pubblicazione risale al 2022 ed è “La discesa degli Dei“.