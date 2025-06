Mario Adinolfi sorprende tutti rasandosi a L’Isola dei Famosi 2025

Un evento inaspettato ha scosso L’Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi, il politico noto per il suo atteggiamento deciso, ha scelto di rasarsi completamente. Non solo capelli, ma anche barba. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole e ha sollevato un’ondata di polemiche. Il 11 giugno, durante la sesta puntata, Veronica Gentili ha rivelato che tutti i concorrenti finiranno al televoto.

Una notizia che ha acceso gli animi e ha portato i partecipanti a dover affrontare una serie di prove per evitare l’eliminazione.

Il momento cruciale

La tensione è palpabile. I concorrenti, divisi in coppie improbabili, devono affrontare prove fisiche per cercare di sfuggire al televoto. Loredana Cannata e Cristina Plevani sono le prime a tentare la sorte, remando verso Playa Uva. Ma la vera sfida arriva per Adinolfi e Mirko Frezza. I due si trovano di fronte a una scelta decisiva: rasarsi e ottenere una succulenta bistecca, oppure affrontare il rischio di essere eliminati. Frezza, con una battuta, afferma di avere un accordo con il suo parrucchiere e quindi opta per il tatuaggio. Adinolfi, invece, si lascia andare e decide di rasarsi completamente.

Il supporto e la critica

Durante questo frangente, Giuseppe Cruciani, amico di Adinolfi, lo esorta a non accettare la proposta di rasarsi. “Hai superato i televoti in passato, puoi farcela anche ora”, sottolinea con convinzione. Ma Adinolfi non si lascia intimidire e sorprende tutti con la sua decisione. La scena è intensa, e il barbiere e il tatuatore giungono prontamente per completare la trasformazione. Il pubblico assiste divertito mentre il politico si priva della sua immagine iconica.

Le polemiche si intensificano

Nonostante il divertimento, la scelta di Adinolfi di farsi un tatuaggio in quelle condizioni suscita preoccupazioni. Molti telespettatori esprimono il loro dissenso sui social, sottolineando che non è igienico fare un tatuaggio con la pelle danneggiata dal sole. Adinolfi, nel frattempo, si ritrova a riflettere sulla sua decisione. “Ora che sono rasato, i raggi del sole potrebbero danneggiarmi”, ammette, mostrando segni di pentimento. Ma la fetta di carne che assapora sembra riportarlo alla realtà, e riesce a evitare il televoto insieme ai suoi compagni di avventura.

Un finale inaspettato

Il colpo di scena di Adinolfi non è solo un cambiamento di look, ma segna anche un momento cruciale nel gioco. La sua scelta ha innescato un dibattito acceso tra i telespettatori, che si chiedono se i sacrifici fatti per restare nel gioco siano giustificati. E mentre il sipario si chiude su questa puntata, restano aperti interrogativi sul futuro del politico nell’isola. Riuscirà a rimanere a galla in un gioco che si fa sempre più spietato?