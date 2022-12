Mario Balotelli, le nozze con Francesca si avvicinano: spunta l'anello

Le nozze tra Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti si avvicinano.

Questo, almeno, è ciò che sembra sbirciando l’ultima condivisione social del calciatore.

Mario Balotelli: le nozze con Francesca si avvicinano

Mario Balotelli potrebbe aver messo la testa a posto. Da tempo fidanzato con Francesca Monti, il calciatore sarebbe talmente tanto innamorato che avrebbe deciso di sposarla. Le nozze, stando a quanto sostiene il settimanale Chi, sarebbero più vicine che mai. A confermare la tesi della rivista di Alfonso Signorini è una delle ultime condivisioni social di Super Mario.

La condivisione di Mario Balotelli

Via Instagram, Balotelli ha condiviso una Stories piuttosto ambigua. Nell’immagine in questione, con in sottofondo la canzone Paradise dei Coldplay, Francesca è in sella ad una bicicletta. A didascalia, si legge:

“La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre“.

L’anello non sfugge ai fan

Oltre alla foto e al pensiero scritto da Mario, c’è un altro dettaglio che suggerisce l’avvicinarsi delle nozze. Balotelli, infatti, ha aggiunto l’emoticon di un anello con il brillante. Il matrimonio è davvero nell’aria come sembra? Al momento, né il calciatore e né tantomeno la sua fidanzata hanno confermato il gossip.