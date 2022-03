Mario Balotelli presenta la sua nuova fidanzata: di chi si tratta

Mario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma sui social.

Attraverso un post via social Mario Balotelli è uscito allo scoperto con Francesca Monti, la ragazza – estranea al mondo dello spettacolo – con cui fa coppia fissa ormai da alcuni mesi.

Originaria di Fermo, nelle Marche, residente a Massa Fermana, lavorerebbe come cameriera presso il Tucano’s Beach, sulla costa adriatica.

Secondo indiscrezioni lei e Balotelli si sarebbero conosciuti un anno fa proprio in spiaggia e da allora sarebbero inseparabili (c’è anche chi è pronto a scommettere che presto i due convoleranno a nozze). “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”, ha scritto Balotelli nell’ultimo messaggio via social in cui è ritratto insieme alla compagna.

Al momento il calciatore non ha confermato le voci in circolazione in merito ai loro presunti fiori d’arancio.

Mario Balotelli: la vita privata

Balotelli ha avuto numerose liaison con donne più o meno famose del mondo dello spettacolo. Nel 2012 è diventato padre della piccola Pia, nata dalla sua relazione con Raffaella Fico. Nel 2017 invece è diventato padre di Lion, nato dall’amore per Clelia Carleen. In passato il calciatore ha anche vissuto una liaison con la top model Dayane Mello e molti credono che presto o tardi i due torneranno insieme.

Al momento Balotelli sembra aver trovato la serenità accanto a Francesca Monti e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.