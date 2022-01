Mario Balotelli torna in nazionale? L’idea di Roberto Mancini

Mario Balotelli ritornerà in nazionale? Roberto Mancini potrebbe affidarsi all'attaccante dell'Adana Demirspor per qualificarsi al Mondiale.

Mario Balotelli potrebbe essere l’attaccante sul quale Roberto Mancini punterà per andare a giocarsi il Mondiale 2022 in Qatar.

Mario Balotelli torna in nazionale? L’attacante convocato da Roberto Mancini per lo stage

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Super Mario sarà convocato per lo stage della nazionale in programma dal 26 al 28 gennaio 2022, durante la sosta del campionato.

Mario Balotelli torna in nazionale? “Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi”

Mario Balotelli avrà quindi a disposizione tre giorni per convincere Roberto Mancini, che non ha mai chiuso la porta all’attaccante dell’Adana Demirspor. “La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi“, aveva infatti dichiarato in precedenza il ct azzurro.

Mario Balotelli torna in nazionale? L’ultima partita in azzurro nel 2018

Mario Balotelli è nato il 12 agosto del 1990. A 31 anni, il Mondiale in Qatar potrebbe quindi forse essere l’ultima grande occasione per l’attaccante italiano. Super Mario non indossa la maglia azzurra dal 7 settembre 2018.

All’Adana Demirspor dal 2021, Balotelli sta facendo molto bene sotto la guida dell’allenatore Vincenzo Montella, con 8 reti in 20 presenze.

