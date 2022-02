Mario Biondi cancella il concerto a Mosca: l'artista esprime solidarietà al popolo ucraino.

Mario Biondi ha deciso di cancellare il concerto a Mosca. L’artista ha così espresso la propria solidarierà all’Ucraina, dicendosi contrario alla guerra assurda che la Russia ha inflitto alla popolazione.

Mario Biondi cancella il concerto a Mosca

Il prossimo 8 marzo, Mario Biondi avrebbe dovuto esibirsi a Mosca.

L’artista ha deciso di cancellare il concerto per esprimere tutta la sua solidarierà nei confronti dell’Ucraina. Con un comunicato condiviso sui social, il cantante, apprezzato a livello internazionale, si è detto contrario alla guerra e ha sottolineato che quanto sta accadendo è inaccettabile. La Russia, fino a quando Putin non fermerà questa follia, dovrà fare a meno della sua voce.

Il comunicato di Mario Biondi

Mario Biondi ha dichiarato:

“Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo. Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo”.

L’artista, così come tanti altri cantanti, ha deciso di esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti del popolo ucraino. La guerra è inaccettabile, oggi più che mai.

La solidarietà del mondo della musica

Biondi non è il primo artista che decide di opporsi alla follia di Putin. Madonna, ad esempio, ha tuonato:

“Putin non ha il diritto di cancellare l’esistenza dell’Ucraina. Noi ti sosteniamo presidente Zelensky! Preghiamo per te e per il tuo Paese. Dio vi benedica”.

Il nostro Gianni Morandi, invece, è sceso in piazza a Bologna e, con la sua chitarra in mano, ha cantato: “C’era un ragazzo che come me amava i Beatleas e i Rolling Stones“. Elton John, via social, ha dichiarato: