Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi e il messaggio per Francesco Totti: “Hai la mia comprensione”

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ha inviato un messaggio a Francesco Totti.

Ora che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato pubblicamente il loro addio sono diventate sempre più insistenti le voci sulla presunta liaison tra l’ex Capitano e Noemi Bocchi e in molti ricordano le dichiarazioni rilasciate dall’ex marito della donna, Mario Caucci, quando il gossip iniziò a circolare nel febbraio scorso.

Noemi Bocchi: le parole dell’ex marito

Alcuni mesi fa la notizia di una presunta liaison tra Noemi Bocchi e Francesco Totti aveva iniziato a circolare ma era stata ben presto smentita dall’ex calciatore e da sua moglie, Ilary Blasi. In seguito alla vicenda il team manager Mario Caucci, ex marito della Bocchi e madre dei suoi due figli, aveva rotto il silenzio esprimendo la sua comprensione verso l’ex capitano della Roma.

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie.

Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”, aveva dichiarato l’uomo.

Noemi Bocchi non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti sono curiosi di sapere se la donna replicherà al marito e se uscirà allo scoperto con l’ex calciatore, che ha appena annunciato la sua separazione dopo 20 anni di matrimonio.