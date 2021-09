Mario Draghi fra i 100 più influenti al mondo: è l’unico italiano premiato da Time

Grande riconoscimento per il presidente Mario Draghi che è stato premiato dalla rivista Time come uno dei 100 personaggi più influenti al mondo.

Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio italiano, è stato premiato come uno dei 100 personaggi più influenti, secondo Time, nel 2021. Si tratta della terza volta che l’ex numero uno della Bce riceve questo premio.

Mario Draghi inserito da Time nella top 100, i motivi

A spiegare i motivi è stata Janet Yellen. “Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner“, scrive la segretaria al Tesoro americana, nonché ex capo della Fed. Nella classifica dei leader politici ci sono anche Joe Biden e il predecessore Donald Trump. La Yellen cita un episodio, datato luglio 2012, durante il quale Draghi proclamò che la Banca centrale europea sarebbe stata pronta a tutto, pur di salvare l’Euro, da qui il famoso “whatever it takes“.

Mario Draghi inserito da Time nella top 100, il riconoscimento

“Draghi e la Bce aiutarono a stabilizzare l’economia europea. All’epoca ero alla Fed e fui particolarmente grata di avere un partner come Mario dall’altro lato dell’Atlantico, qualcuno con grande esperienza e nervi saldi“, commenta la Yellen a margine del riconoscimento.

Mario Draghi inserito da Time nella top 100, altri protagonisti

Nella top 100 di Time ci sono anche l’attrice Kate Winslet, la ginnasta Simone Biles, il principe Harry con la moglie Meghan Markle e la cantante Billie Ellish.

A seguire figurano anche le presenze della direttrice del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, così come quella della scrittrice Cathy Park Hong.