Non solo l'auspicio del capo dell'Eliseo ma anche la "benedizione" di Kissinger: Mario Draghi potrebbe diventare l'uomo alla guida della Nato

Dopo aver guidato l’Italia come premier emergenziale adesso Mario Draghi potrebbe diventare l’uomo alla guida della Nato, una chiacchierata informale con Emmanuel Macron avrebbe dato sostanza allo scenario e gli ultimi atti istituzionali del presidente del Consiglio sembrano già contenere i “semi” dei suoi futuri ed imminenti destini politici.

Repubblica svela uno scenario alludendo ad un incontro fra Draghi e lo stesso Macron: “Un appuntamento per salutarsi prima dell’insediamento del governo Meloni”.

Mario Draghi alla guida della Nato?

Ovviamente il feeling fra i due, espressione delle stesse nicchie sociali, non è mai stato un segrato e la stima di Macron si è “palesata dal presidente francese nel vertice svolto a Praga qualche giorno fa.” Aveva detto il capo dell’Eliseo: “Voglio dire quanto sono stato felice di collaborare ogni giorno con il mio amico Draghi gli devo molto, è una grande opportunità per Italia ed Europa il fatto che sia stato in carica”.

L’augurio di Macron e di Kissinger

E Repubblica spiega che in Francia sarebbero in molti a ritenere che Draghi sia il profilo ideale per ricoprire incarichi forti come quello di nuovo segretario generale della Nato. Jens Stoltenberg è infatti a fine mandato per il giugno del 2023 e gli stessi Usa cercano un uomo forte e di fiducia per surrogarlo. A tal proposito ci sarebbe anche una precisa indicazione di Henry Kissinger.