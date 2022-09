Mario Draghi sarebbe pronto ad un nuovo mandato? La sua risposta è secca

Mario Draghi di nuovo al Governo? Il premier risponde seccamente alla proposta di un suo nuovo mandato in diretta in conferenza stampa

Mario Draghi risponde in maniera secca e sicura ad una domanda in conferenza stampa sull’eventualità di un suo ritorno al Governo dopo le prossime elezioni fissate al 25 settembre. Come sappiamo, l’idea fra tutti del Terzo Polo sarebbe proprio quella di avere una conferma di Draghi Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mario Draghi di nuovo al Governo? La sua decisa risposta

Risponde con un secco e deciso ‘No‘, Mario Draghi alla domanda sulla sua volontà di tornare nuovamente al Governo, dopo le elezioni del 25 settembre. Draghi non ha alcuna intenzione di dare la sua disponibilità ad un secondo mandato.

La posizione del Terzo Polo: le parole di Renzi e Calenda

Solo questa mattina, Matteo Renzi, uno dei due volti del Terzo Polo, insieme a Carlo Calenda, aveva detto: “Rispetto agli scenari credo ci siano solo due ipotesi.

La prima è che vinca la destra, e allora va al governo la Meloni, la seconda è che noi facciamo il 10 per cento e allora al governo ci va Draghi.” Anche lo stesso Calenda si era espresso, sempre nella giornata di oggi, in maniera non molto dissimile: “Il nostro obiettivo non è essere l’ago della bilancia, perché significherebbe dire che si può andare o di qua o di là, ma essere il perno, per far sì che prosegua l’esperienza Draghi.”