Mario Franchini, muratore di 28 anni di Cusano Milanino, accusato di picchiato la figlia di 9 mesi della sua compagna.

Mario Franchini è un muratore 28enne di Cusano Milanino. L’uomo è stato accusato di aver picchiato e ridotto in fin di vita la figlia della sua compagna, di soli 9 mesi.

Mario Franchini, chi è l’uomo che ha picchiato la figlia di 9 mesi della compagna

Mario Franchini ha preso a calci e pugni la figlia di 9 mesi della sua compagna. L’ha ridotta in fin di vita, tanto che è stata trasferita d’urgenza in terapia intensiva, dove è stata in coma farmacologico. La piccola per fortuna sta meglio, ma è ancora ricoverata. L’uomo era già segnalato nella banca dati delle forze dell’ordine. Quando è stato arrestato ha confessato tutto. Mario Franchini è un muratore di 28 anni di Cusano Milanino, dove abitava prima di trasferirsi con la compagna e la figlia di lei a Casarile.

L’uomo è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Il movente è sconosciuto

Il movente che ha spinto l’uomo a picchiare la piccola rimane un mistero. Secondo quanto riportato, sabato pomeriggio l’uomo era da solo in casa con la bambina. La prima a soccorrerla è stata la nonna, allertata dalla figlia, che era preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui mentre era al lavoro. Una volta in ospedale i medici hanno capito subito che la situazione era grave.

La piccola aveva la testa rotta, un’emorragia cerebrale, il radio, l’omero e le costole fratturati. L’uomo su Facebook si mostrava in compagnia della sua compagna. Non sembrava avesse problemi di droga o problemi economici.