Mario Nobile (AgID): in Italia su 60 mln 35 mln di identità digitali

Roma, 5 mag. (askanews) – “Gli strumenti stanno cambiando. Allora, sia per gli studenti che cercano lavoro, sia per i cittadini e le imprese, le sfide di questo periodo, pensiamo ad esempio all’intelligenza artificiale che è un tema assolutamente di moda in questo momento anche se ne discute da diversi anni, cambieranno le modalità di lavorare, di essere cittadini, di fare impresa. Cosa fa la pubblica amministrazione?”: lo ha affermato Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), nel corso del panel “Il mondo del futuro? È tech inclusive” inserito nel programma di Tech Economy Hub 2023 del Sole 24 Ore, dedicato al ruolo dell’innovazione tecnologica e digitale nell’evoluzione delle imprese e nelle loro strategie di sviluppo.

“Noi siamo un Paese dove a fronte di 60 milioni di cittadini, di abitanti, sono rilasciate 35 milioni di identità digitale Spid, più di 35 milioni di carte di identità elettronica e oramai siamo abituati a usare strumenti digitali. AgID e in generale la pubblica amministrazione centrale ha dei piani strategici per sviluppare ancora meglio queste tecnologie, ma c’è un tema di consapevolezza”, ha aggiunto.

“Il ragionamento per assurdo è che se noi avessimo in tre mesi il dispiegamento di tutti i servizi, avremo poi un problema di digital divide che non riguarda la connettività dell’ultimo miglio che pure il direttore (del Sole 24 ore Fabio Tamburini, ndr) ricordava e che è un tema comunque in cima all’agenda di governo perché ovviamente il piano della banda ultralarga è un qualcosa di abilitante, di propedeutico. Ma riguarda anche le competenze nell’uso. Allora non dobbiamo commettere l’errore di pensare che dispiegando servizi i cittadini e le imprese siano consapevoli, siano inclusi in quei servizi in maniera automaticamente consapevole”, ha sottolineato ancora.

L’evento è alla quarta edizione ed è nato dalla collaborazione tra Core, società specializzata nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, con la partecipazione in qualità di partner scientifico del Politecnico di Milano che ospita l’appuntamento.