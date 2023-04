Mario Sesti, 'impressionante come imprese sanno usare linguaggio cinema'

Roma, 14 apr. (Labitalia) – Il direttore artistico del Premio Film Impresa, "il cinema può essere strumento di conoscenza del proprio lavoro"

"L'entusiasmo, l'euforia e il piacere visti nel pubblico ci dicono che il fare uscire dal cono buio tutto questo materiale che sta tra il grande spot miliardario e il documentario scientifico fosse giusta". Lo ha detto Mario Sesti, Direttore artistico Premio Film Impresa, durante la prima edizione della manifestazione svoltasi alla Casa del Cinema di Roma il 12 e 13 aprile.

"E' tramite la propria storia che l'impresa capisce la propria identità, il proprio rapporto con il mondo dei lavoratori che la compone e le relazioni con il territorio che abita" – rivela – "Il cinema quindi non solo come strumento di promozione ma anche di conoscenza per capire il senso del proprio lavoro. Da critico cinematografico, sono rimasto impressionato dal modo in cui le imprese sanno usare il cinema con una lingua molto ricca".