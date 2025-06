Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano "di comune accordo"

Roma, 27 giu. (askanews) – Si divide una delle coppie più amate del cinema francese. Gli attori Guillaume Canet e Marion Cotillard hanno annunciato la loro separazione “di comune accordo”, si legge in un comunicato inviato dal loro entourage alla France presse. Uniti da 18 anni, lei 49 anni e lui 52 anni, due figli insieme, Marcel, 13 anni, e Louise, 8 anni; riservati, poche passerelle condivise, pochi riflettori, ma tanti film.

“Condividono questa decisione per evitare ogni speculazione, pettegolezzo e interpretazione azzardata”, prosegue il testo. “Dimostrando trasparenza attraverso questo comunicato stampa, Marion Cotillard e Guillaume Canet esprimono anche il desiderio che la loro vita privata, e soprattutto quella dei loro due figli, venga rispettata”.

L’attrice è tra i volti più celebri del cinema francese e non solo, ha vinto anche un Oscar per “La Vie en rose” nel 2008, ha lavorato con grandi registi internazionali come Christopher Nolan,Tim Burton, Ridley Scott; con Canet, tra gli interpreti più richiesti in Francia, anche regista e produttore di successo, ha lavorato spesso insieme. Ha recitato anche nel suo “Piccole bugie tra amici” e in “Asterix & Obelix – Il regno di mezzo”. Prima di lei, Canet era stato sposato dal 2001 al 2006 con l’attrice tedesca Diane Kruger.