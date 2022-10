‘Mario+Rabbids: Sparks of Hope’, torna crossover Ubisoft-Nintendo

Milano, 18 ott. (askanews) – “Mario + Rabbids: Sparks of Hope”, il secondo capitolo del videogioco crossover in collaborazione tra Ubisoft e Nintendo, arriverà il 20 ottobre per Nintendo Switch. Dopo la prima uscita nel 2017 “Kingdom Battle”, i conigli urlanti Ubisoft tornano nel mondo dell’idraulico più famoso di Nintendo, ma con molte novità fra cui sistema di combattimento e modalità di esplorazione rivisti.

“Per noi era importante non solo avere i Conigli da una parte con il loro universo, e Mario dall’altra, e finendo per avere due cose distinte in un gioco, ma creare davvero un nuovo universo con i due.

Quindi abbiamo davvero lavorato su questa fusione e sul suo significato”, spiega Xavier Manzanares, produttore.

Un videogioco sviluppato non da un solo studio ma da una rete sparsa in tutto il mondo, Italia compresa. Al lavoro 300 persone guidate proprio dallo studio di Milano, ad Assago. E di Parigi. Davide Soliani è il direttore creativo.

“Dal 2013 ad oggi, abbiamo continuato a lavorare con Nintendo per tutto questo tempo e credo che abbiamo imparato l’uno dall’altro.

È una relazione che ho apprezzato molto, abbiamo guadagnato molta fiducia”.