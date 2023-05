Marisa Laurito, dietro front su spogliarello per il Napoli: "Non ho più l'età"

Con la vittoria dello scudetto del Napoli, festeggiata in lungo e in largo in più città italiane, qualcuno s’è chiesto che fine avesse fatto lo spogliarello ‘promesso’ dall’amatissima attrice partenopea Marisa Laurito, che pare però averci ripensato.

Dov’è finito lo spogliarello promesso da Marisa Laurito per lo scudetto del Napoli? L’attrice ci ripensa

Incalzata dall’Adnkronos, Marisa Laurito risponde senza mezzi termini: “Ma quale spogliarello? Non ho l’età“. L’attrice non riesce a contenere l’entusiasmo per la vittoria dello scudetto della sua adorata squadra partenopea, però sul presunto spogliarello ci tiene a riportare tutti con i piedi per terra.

”Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto” scherza Marisa, aggiungendo: “Con tutto l’amore per il Napoli mi sembra un po’ troppo, non l’ho fatto per motivi ben più importanti”.

L’attrice è rimasta a casa a godersi il successo del Napoli, atteso da 33 anni: “Un’emozione fortissima, un regalo inaudito da parte dei giocatori che hanno meritato questo scudetto, il terzo che vedo. L’orgoglio di aver vinto è fantastico. Domani vado a Napoli e indosserò un vestito che mi sono fatta fare appositamente e di cui ho parlato con tutti i colori del Napoli e che terrò per molti giorni“.