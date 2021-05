Marisa Laurito, l’incredibile confessione: “Un vibratore sotto la punta della lingua, due ore al giorno”

Marisa Laurito, ospite di Peter Gomez, nella puntata de "La confessione" che andrà in onda il 14 maggio 2021, ha raccontato un particolare aneddoto

Andrà in onda venerdì 14 maggio 2021, la puntata de “La confessione” che sarà trasmessa sul canale Nove e avrà come protagonista Marisa Laurito.

Nel corso dell’intervista rilasciata al conduttore Peter Gomez, la Laurito si è lasciata andare al racconto di un particolare aneddoto della sua vita, lo si evince da un video lanciato come anticipazione della puntata.

Marisa Laurito ospite a “La confessione“

È prevista per venerdì 14 maggio, la messa in onda del nuovo e consueto appuntamento settimanale de “La confessione” il programma che va in onda su Nove e in live streaming su Discovery+. La trasmissione andrà in onda alle ore 22.45, subito dopo la diretta di Fratelli di Crozza.

Per il nuovo appuntamento, il conduttore Peter Gomez ha scelto di intervistare una regina del mondo dello spettacolo, Marisa Laurito.

Marisa Laurito: l’incredibile confessione

Da un video anticipazione della puntata del 14 maggio de “La confessione” è emerso un particolare aneddoto che Marisa Laurito ha raccontato a Peter Gomez. Un ricordo legato alla sua carriera di attrice in teatro, riguardante la risoluzione di un problema in merito alla cosiddetta “erre moscia“.

Dal video si evince come Peter Gomez abbia detto alla Laurito:

“Per correggere il problema della erre moscia, io ho letto una cosa straordinaria, che ha comprato un vibratore“.

Così la Laurito si è lasciata andare al racconto dell’aneddoto che fa parte della sua vasta carriera nel mondo dello spettacolo. Ecco le sue parole:

“Non l’ho comprato perchè piaceva a me, perchè sono andata da una logopedista, è stata una cosa allucinante, questa logopedista aveva una macchina che costava quattro milioni, naturalmente io all’epoca non avevo i soldi per comprare questa macchina. Questa erre viene dal fatto che la puntina della mia lingua è pigra, non vibra, allora questa macchina aveva una linguetta che doveva muovere questa puntina. Non avevo questi soldi e allora dissi: come faccio? Lei mi disse: compri un vibratore e lo metta sotto la punta della lingua due ore al giorno. Imbarazzantissimo”.

Marisa Laurito a “La confessione“: l’acquisto del vibratore

A Peter Gomez, la Laurito ha raccontato sorridendo anche il momento dell’acquisto del vibratore, consigliato dalla logopedista, per risolvere il problema della “erre moscia“. Ecco le sue parole a riguardo:

“Allora io entravo nella farmacia, perchè all’epoca si compravano in farmacia, andavo e dicevo: senta, per favore mi deve dare un’aspirina, un alcol e poi un vibratore“.

Non resta che aspettare la messa in onda della puntata del 14 maggio de “La confessione” per scoprire il contenuto della prosecuzione dell’intervista a Marisa Laurito.