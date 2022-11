Marisa Mecacci morta a 82 anni: addio alla creatrice di Susanna Tuttapanna

Marisa Mecacci si è spenta all’età di 82 anni.

La donna era stata l’ideatrice del personaggio iconico di Susanna Tuttapanna, protagonista di tanti momenti davanti al piccolo schermo per milioni di spettatori italiani del Carosello a cartone animato degli anni ’60.

Morta Marisa Mecacci: fu l’ideatrice dell’iconica Susanna Tuttapanna

Impossibile dimenticare, per chi ha vissuto quegli anni, il mitico personaggio di Susanna Tuttapanna. La piccola Susanna era una vera icona degli anni’60, quando girava in televisione durante il Carosello serale per pubblicizzare il formaggino Milione.

Il personaggio fu disegnato per lo Studio K di Firenze da Marisa Mecacci, 82enne scomparsa nella giornata di oggi.

Marisa Mecacci, una donna dalle doti artistiche davvero spiccate

Il marito e fondatore dello Studio K, Francesco Misseri ha commentato così la morte della Mecacci, una donna da sempre considerata un vero talento artistico: “Era bravissima a disegnare, lo faceva in maniera istintiva, con schizzi molto belli. Ed era una donna battagliera.” Marisa era nota per le sue opere che spaziavano dalle figurine alle ceramiche.

La donna era favvero un fiore all’occhiello del mondo dell’animazione e della pubblicità del nostro Paese.