Marito e moglie hanno una discussione: lui va via in bici, lei lo investe in retromarcia

Dopo un’accesa discussione tra marito e moglie lui se ne va in bicicletta e lei lo investe facendo retromarcia dopo averlo inseguito in auto.

Al centro della vicenda ci sono un uomo di 41 anni e una donna di 51 residenti a Pisa. I due avevano avuto una lite nella loro abitazione.

Discussione tra marito e moglie

Durante il litigio il marito è salito in sella alla sua bicicletta per andare via. La donna lo ha inseguito in automobile e lo ha investito intenzionalmente. Per fortuna l’uomo se l’è cavata con lievi ferite.

Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì 25 gennaio.

Da quanto è emerso i due avevano avuto un acceso diverbio nel loro appartamento in zona Porta a Mare. Al culmine della discussione il marito è salito sulla sua bici per allontanarsi dalla donna.

Prende la bici per sbollire la rabbia

L’intenzione del 41enne era di far sbollire la rabbia pedalando per un po’. La donna, non contenta di come l’uomo aveva messo fine al litigio, è salita sulla sua auto e lo ha raggiunto.

In quel momento lo ha volontariamente investito.

Messo sotto in retromarcia

L’uomo ha riferito agli agenti della polizia che la moglie lo aveva inseguito inveendo contro di lui. Nel momento in cui lo ha superato ha inserito la retromarcia e lo ha investito. Andando indietro con la vettura la donna è passata sul piede del marito con una ruota dell’auto.

Ferite lievi

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Per fortuna non ha riportato ferite troppo gravi. Gli agenti della Questura erano stati chiamati per una lite in corso intorno alle 23:00, ma quando sono arrivati si sono trovati di fronte al fatto compiuto.

Gli agenti hanno poi informato l’uomo che avrebbe potuto sporgere querela contro sua moglie per il reato di lesioni personali.

