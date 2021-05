Claudio e Simona, marito e moglie morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra stroncati dal Covid: l'intera comunità di Desenzano del Garda è in lutto.

Le comunità di Desenzano e Rivoltella del Garda piangono la scomparsa di Claudio Gallanti e Simona Fabbi: i coniugi settantenni si sono spenti a poche ore di distanza l’uno dall’altra a causa del Covid.

Marito e moglie morti di Covid

Sembra migliorare, in Italia, la situazione della pandemia. Purtroppo, però, il Covid continua a lasciare dietro a sè dolore e sofferenza. Solo nella giornata di martedì 18 maggio, in Lombardia, sono stati registrati 31 decessi, che vanno ad aggiungersi alle 33.360 vittime ufficiali del Covid nella Regione.

Tra queste vi sono anche Claudio Gallanti e Simona Fabbi, marito e moglie che abitavano a Rivoltella del Garda, frazione di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, stroncati dal virus a poche ore di distanza l’uno dall’altra dopo una vita trascorsa insieme.

Moglie e marito morti di Covid: il figlio

Ad annunciare la triste notizia ai tanti amici e conoscenti dei genitori è stato il figlio Riccardo con un post su Facebook: “Mi avete messo al mondo insieme, mi avete cresciuto insieme: ve ne siete andati insieme. Ciao mamma, ciao papà”. I due coniugi erano molto conosciuti in tutta la zona di Desenzano e del basso lago di Garda.

L’uomo aveva gestito un bar, il Serenissima, per molti anni, e suonava in una banda musicale, quella dei Cuori Ben Nati. La moglie, invece, era molto attiva nel campo del sociale: aiutava gli anziani in una struttura.

Moglie e marito morti di Covid: Desenzano

Le comunità di Desenzano e Rivoltella del Garda piangono la loro scomparsa. Tanti sono stati, infatti, i messaggi di cordoglio apparsi sulle pagine Facebook della zona: “Claudio e Simona Gallanti uniti nella vita e uniti in un tragico destino che li ha portati via a poche ore di distanza. La nostra pagina li vuole ricordare”, ha scritto la pagina “Desenzano è bella”. E uno degli utenti ha così ricordato Claudio e Simona: “Due belle persone, semplici, da sempre impegnate per la nostra comunità con il gruppo Cuori Ben Nati. Condoglianze alla famiglia”.

I funerali si terranno giovedì 20 maggio alle 16.30 nella chiesa di Sant’Angela Merici.