Marito e moglie trovati morti in casa: la macabra scoperta della nipote

I coniugi siciliani da qualche giorno non si facevano sentire: la nipote ha trovato marito e moglie morti in casa

Era molto preoccupata perché ormai da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con loro; per questo motivo la nipote si era presentata presso l’appartamento dei suoi nonni a Favara (Agrigento), dove ha fatto la macabra scoperta. Marito e moglie, entrambi di 76 anni, erano morti in casa: la polizia scientifica sta ancora studiando il caso.

Marito e moglie morti in casa: cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe morto per cause naturali e sarebbe stato trovato steso nel letto, già senza vita, dalla nipote che era andata a casa dei suoi nonni per vedere se stessero bene. La moglie, anche lei pensionata di 76 anni, sarebbe invece morta a causa di un incidente domestico. La polizia ha ricostruito, almeno in parte, i fatti. La donna sarebbe caduta in casa contro un ventilatore, per poi sbattere la testa al suolo: da qui la perdita di sensi e il successivo decesso.

Marito e moglie morti in casa: si indaga

Dopo la chiamata disperata della nipote della coppia, sul posto si sono presentati i Carabinieri della tenenza di Favara, della compagnia di Agrigento e del reparto investigazioni scientifiche. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso e hanno proposto la versione dei fatti spiegata in precedenza: non si esclude, però, che i corpi dei due pensionati possano essere sottoposti ad un esame autoptico che farebbe maggiore luce su quanto successo.