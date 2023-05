Marito la picchia, lei ne parla con un vigile conosciuto su Facebook il quale la salva

L’uomo violento picchiava sua moglie e i genitori della donna. Gli anziani erano stati chiusi in camera dall’aggressore per tutto il giorno.

Marito picchia la moglie

La donna ha iniziato a parlare con un vigile su Facebook. Dopo aver scambiato vari messaggi per alcuni mesi gli ha raccontato dettagli della sua vita più personali.

L’agente della polizia locale di Roma ha capito che la moglie dell’uomo violento aveva bisogno di aiuto anche se non lo aveva chiesto esplicitamente. La donna, infatti, gli aveva solo parlato della situazione in cui si trovava.

Il vigile ha così coinvolto gli agenti del distretto Appio e i suoi colleghi del gruppo Eur. L’uomo ha portato via la donna e i suoi genitori, in fuga dall’Ucraina.

L’uomo era violento anche con i genitori della donna

La trentenne conviveva con suo marito nella zona de La Storta, frazione di Roma. Il marito vietava alla donna e ai genitori della moglie di uscire di casa. Gli unici luoghi che poteva frequentare la donna era il posto di lavoro, un salone di parrucchiera, e doveva, inoltre, dare il suo stipendio al compagno.

Quando sono arrivati i genitori della donna la situazione non è cambiata, ma è addirittura peggiorata. L’uomo obbligava i due anziani a stare sempre nella stanza chiudendoli a chiave.

Il racconto della 30enne

La donna ha raccontato al quotidiano Il Messaggero: “Quando lo scorso settembre ho incontrato Paolo su Facebook stavo attraversando un momento di grande sofferenza. Ero terrorizzata e solo dopo alcuni mesi ho raccontato ciò che stava accadendo in casa. È un vigile urbano e non appena ha avuto il quadro della situazione mi ha convinta e supportata in tutte le fasi successive”.

L’uomo insieme ai suoi colleghi ha messo in piedi un modo per mettere in salvo la donna e i suoi genitori.

Il finto incidente

Gli agenti hanno chiamato il marito violento chiedendogli di andare al comando di polizia locale per fornire dei dati riguardo un incidente di alcuni giorni prima. L’incidente non era mai successo in realtà, ma l’uomo è uscito di casa e nel frattempo i vigili sono andati a portare via la donna e i genitori in un centro antiviolenza.

Ad aspettare il compagno della donna c’era la polizia che ha notificato il divieto di avvicinamento e la denuncia per violenza.

