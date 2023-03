Paola Martinelli è morta all’età di 73 anni per un grave incidente domestico. Mentre era in giardino, il marito ha perso il controllo della motosega mentre potava una siepe e l’ha uccisa.

Marito perde il controllo della motosega e uccide la moglie: Paola Martinelli è morta a 73 anni

Un terribile incidente domestico è costato la vita a Paola Martinelli, una donna di 73 anni. Stava trascorrendo il pomeriggio in giardino con il marito e avevano deciso di potare la siepe. Il marito ha impugnato la motosega ed è salito sulla scala, che la moglie gli stava reggendo. In pochi secondi è accaduta la tragedia nella loro villetta in via Monsereno a Imbersago, nel Lecchese. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il marito era sulla scala con la motosega accesa quando ha perso l’equilibrio, cadendo. Durante la caduta non è riuscito a tenere lo strumento e ne ha perso il controllo, colpendo la moglie, che è rimasta gravemente ferita ad un braccio. I tempestivi soccorsi e il trasporto in ospedale con l’elicottero purtroppo non sono serviti a nulla. La donna è morta dissanguata. Il marito, Fausto Canteri, di 77 anni, è rimasto sotto choc.

Paola Martinelli: chi era

Il paese piange Paola Martinelli, 73enne molto conosciuta per il suo impegno come volontaria e perché era una grande fan del Rugby Velate. Il marito aveva fondato una società sportiva e il figlio e il nipote avevano giocato per anni. “Tutto il Velate Rugby 1981 partecipa all’immenso dolore della famiglia Canteri per l’improvvisa scomparsa della signora Paola, moglie di Fausto, uno dei fondatori del Velate, mamma di Luca e nonna di Ricky, giocatori del nostro club” ha scritto su Facebook la società sportiva. “Tutti la ricordiamo come appassionata sostenitrice, la sua forza, la sua passione e la sua dedizione rimarranno per sempre nei cuori e nella memoria di tutti i sostenitori bianco azzurri. Oggi pomeriggio in occasione della partita della nostra seniores verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paola” ha aggiunto. “Nonna Paola..uno dei pilastri del Velate!! Sono arrivata al campo ancora ragazzina e mi ricordo che lei, con il suo sorriso ed il suo tifo, abbracciava tutti noi incondizionatamente…una grande donna vicina ad un altrettanto grande uomo. Io, Fabio, Matteo e Chiara porteremo sempre nel cuore Paola e Fausto Canteri e con loro anche Luca, Monica, Riccardo, Alessandro e tutta la loro immensa famiglia. Vi abbracciamo con tutto il cuore” ha commentato una giocatrice.