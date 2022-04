Mariupol, 007 Gb: "Ancora scontri, progressi Russia rallentati"

Londra, 23 apr. (Adnkronos) – "Nonostante la loro asserita conquista di Mariupol, continuano pesanti combattimenti, frustrando i tentativi russi di conquistare la città e rallentando così ulteriormente i loro auspicati progressi nel Donbass". E' quanto sostiene l'intelligence britannica nell'ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

"Nonostante l'accresciuta attività, le forze russe non hanno registrato alcuna conquista significativa nelle ultime 24 ore" in Ucraina, "mentre i contrattacchi ucraini continuano a ostacolare i loro sforzi", spiega quindi l'intelligence Gb, secondo cui le forze aeree e marittime russe "non hanno ottenuto nessun controllo nei propri settori a causa dell'efficienza della difesa ucraina, che ha ridotto la loro capacità di fare progressi".