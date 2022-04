Mariupol, soldati agli studenti in classe: “La vittoria sarà nostra”

Il video dell'istituto numero 53 della cittadina assediata e semi conquistata di Mariupol, i soldati agli studenti in classe: “La vittoria sarà nostra”

Arrivano dalla città martire di Mariupol le immagini dei soldati e dei politici russi che docino agli studenti in classe: “La vittoria sarà nostra”. Come mostrano numerosi video postati su Twitter la scuola Numero 53 della città sul Mar d’Azov è stata ben “instradata” nella propaganda delle truppe che stanno vincendo, con libri solo in russo e politici putiniani che spiegano che presto l’Ucraina sarà sconfitta.

Mariupol e i soldati che indottrinano gli studenti in classe

Malgrado l’assedio infatti non sono pochi i ragazzi che hanno fatto ritorno in classe, perciò il loro ritorno e la vita nelle aule sono stati ripresi dalla Tass. L’agenzia della Russia ha diffuso video dell’esponente della “Repubblica Popolare di Doneck” Denis Pushilin che asserisce davanti a una studentessa spaventata che “la vittoria presto sarà russa, il nemico sarà sconfitto“.

Il sospetto su quel video di propaganda

Con lui il politico pro-Russia Andrey Turchak.

Il fatto che le lezioni siano state riprese in maniera così pignola sembra indicare che si tratti di una operazione di propaganda. Il giornalista del Wall Street Journal Yaroslav Trofimov ha spiegato: “Turchak sostiene che Mariupol sia territorio della Federazione Russa davanti a una scolaretta che sta letteralmente partecipando a un servizio fotografico in una città devastata che non ha scuole e non ha classi”.