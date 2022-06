Mariupol, trovati oltre 100 cadaveri sotto le macerie di un edificio

"Nel distretto di Livoberezhny in un casa distrutta dall'esplosione di una bomba sono stati trovati più di 100 corpi", fanno sapere da Kiev.

Torna a essere presa di mira la Capitale, Kiev, ma anche nel resto del Paese le atrocità della guerra non si fermano. I civili tentano la fuga, chi resta si mette al riparo nella speranza di sfuggire alle mani nemiche.

Soldati e non solo continuano a perdere la vita, resistendo in nome della libertà e del futuro della propria patria. In Ucraina le devastazioni del conflitto sono all’ordine del giorno ed è in atto una vera crisi umanitaria, a cui si aggiunge quella sociale ed economica, con gravi ricadute anche a livello internazionale. Tra le notizie più tristi, anche il ritrovamento di oltre 100 cadaveri sotto le macerie di un edificio di Mariupol.

Guerra in Ucraina, a Mariupol oltre 100 cadaveri sotto un’edificio

A riferire del macabro ritrovamento è stato il consigliere del sindaco della città, Petro Andryushchenko, il quale ha dichiarato: “Mariupol. Nuove tristi scoperte. Durante l’ispezione degli edifici nel distretto di Livoberezhny in un casa distrutta dall’esplosione di una bomba sono stati trovati più di 100 corpi. I cadaveri sono ancora sotto le macerie. Gli occupanti non hanno intenzione di seppellirli“.

ll governatore regionale del Lugansk, Sergey Gaidai, ha lanciato un appello ai residenti, invitandoli a lasciare subito Lysychansk, città gemella di Severodonetsk sotto i bombardamenti russi. “Cari residenti della comunità territoriale della città di Lysychansk e loro parenti. A causa della reale minaccia alla vita e alla salute, chiediamo l’evacuazione immediata.

La situazione in città è molto difficile. Salvate voi stessi e i vostri cari. Prendetevi cura dei bambini. Siate certi che nelle città di evacuazione sul territorio dell’Ucraina ci si prenderà cura di voi”, ha scritto su Telegram.