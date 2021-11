Mark Bryan, 62 anni, è un ingegnere che sta conquistando tutti, andando a lavorare in minigonna. Ha spiegato di essere etero ed è sposato.

Mark Bryan, 62 anni, è un ingegnere che sta conquistando tutti, andando a lavorare in minigonna. Ha spiegato di essere etero ed è sposato.

LEGGI ANCHE: Lo studente spagnolo che va a scuola in gonna per superare i pregiudizi di genere

Mark Bryan, l’ingegnere che va a lavorare in minigonna: “Sono etero”

Mark Bryan, ingegnere di 62 anni che vive a Berlino, ha spiegato di essere etero, raccontando di essere sposato, con tre figli e di essere nonno. Nonostante questo, va a lavorare con la gonna e i tacchi a spillo. “I vestiti non hanno sesso” ha dichiarato. Su Instagram è diventato un personaggio seguito da 595mila persone. Da più di 5 anni la sua divisa per andare a lavorare è formata da camicia, cravatta e tubino.

Mark Bryan, l’ingegnere che va a lavorare in minigonna: “Preferisco le gonne ai vestiti”

“Preferisco le gonne ai vestiti. I vestiti non mi permettono di mescolare i sessi. Preferisco un look ‘maschile’ sopra la vita e uno non di genere sotto la vita” ha dichiarato Mark Bryan. L’uomo ama moltissimo le gonne ed è pronto a sostenere che non dovrebbero essere un capo solo femminile. Indossando questi vestiti è diventato un vero e proprio influencer, anche se a lui non piace definirsi in questo modo.

Mark Bryan, l’ingegnere che va a lavorare in minigonna: la moglie lo incoraggia

“Ho preso appuntamento per un intervento dall’oculista, e la segretaria mi ha detto che era felice di conoscermi finalmente, ha detto di essere una mia fan e sapeva che ero venuto spesso in clinica nel passato ma non era mai riuscita a incontrarmi” ha scritto sul suo profilo qualche giorno fa. La moglie è sempre al suo fianco e lo incoraggia ogni giorno ad indossare gli abiti che desidera.