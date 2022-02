Addio a Mark Lanegan, fondatore degli Screaming Trees, morto in Irlanda all'età di 57 anni: lascia la moglie Shelley.

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Mark Lanegan, frontman degli Screaming Trees ed ex membro dei Queen of the Stone, morto a 57 anni nella sua abitazione di Killarney (Irlanda). Tra i musicisti con cui ha collaborato nel corso della sua carriere figurano nomi come Kurt Cobain, Pj Harvey e Moby.