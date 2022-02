Mark Lanegan morto in Irlanda, addio al frontman degli Screaming Trees

Il cantante Mark Lanegan è morto all’età di 57 anni: nella sua carriera, è stato frontman degli Screaming Trees e membro dei Queens of the Stone Age.

Nella mattinata di martedì 22 febbraio, è stata comunicata la prematura scomparsa del cantante Mark Lanegan.

L’artista era stato per svariati anni il frontman del gruppo rock americano Screaming Trees, del quale era stato anche co-fondatore. Successivamente, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, Lanegan aveva intrapreso la carriera da solista.

Al momento, non sono ancora state rivelate le cause della morte del cantante. La notizia del decesso, infatti, è stata diramata attraverso la pubblicazione di un comunicato sul profilo Twitter ufficiale dell’artista. Il comunicato riferisce soltanto che Mark Lanegan si è spento all’età di 57 anni mentre si trovava nella sua abitazione di Killarney, in Irlanda.

La battaglia contro il Covid

Nel 2021, l’ex frontman degli Screaming Trees era risultato positivo al Covid, contraendo il virus in una forma particolarmente grave. La battaglia intrapresa contro il SARS-CoV-2 era stata raccontata dall’artista in un libro nel quale ha anche rivelato di essersi pentito per aver dato credito a teorie complottiste sulla pandemia.

Carriera del cantante Mark Lanegan

Mark Lanegan ha esordito alla metà degli anni ’80 con gli Screaming Trees: la band americana è stata considerata come uno dei primi gruppi grunge insieme ai colleghi dei Nirvana, dei Soundgarden e dei Pearl Jam.

Il 57enne aveva impresso una forte impronta personale alla band, facilmente distinguibile nel panorama musicale per la sua voce profonda da crooner che da frontman di una realtà rock.

Nel corso della sua carriera, il cantante ha avuto la possibilità di collaborare con molti gruppi e artisti come Kurt Cobain, Neco Case e Isobel Campbell dei Belle and Sebastian o, ancora, Moby.

Da solista, ha pubblicato 11 dischi. Inoltre, è stato membro dei Queens of the Stone Age e ha contribuito alla nascita dei Gutter Twins.