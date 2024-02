Mark Ruffalo ha la sua stella a Hollywood: oggi si chiude il cerchio

Roma, 9 feb. (askanews) - Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Mark Ruffalo. L'attore, candidato quattro volte all'Oscar ha festeggiato con amici e colleghi tra cui Jennifer Garner, con cui ha anche improvvisato la coreografia di "Thriller" in riferimento a una scena cult del film "30 anni...

Roma, 9 feb. (askanews) – Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Mark Ruffalo. L’attore, candidato quattro volte all’Oscar ha festeggiato con amici e colleghi tra cui Jennifer Garner, con cui ha anche improvvisato la coreografia di “Thriller” in riferimento a una scena cult del film “30 anni in un secondo” in cui recitarono insieme.

Per lui a Los Angeles, oltre alla famiglia, i figli Bella e Keen e la moglie Sunrise Coigney, c’erano il regista David Fincher e il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Ruffalo, tra le sue tante interpretazioni al cinema, è stato anche Hulk.

“Sono arrivato qui nel 1986 – ha detto Ruffalo – con solo i miei sogni, non avevo un centesimo, non avevo davvero un posto dove vivere, sono finito alla Stella Adler Academy e qui ho conosciuto la vita più dura… era una tale lotta, ed era così difficile. L’idea di essere qui era la cosa più lontana dalla mia mente. Se avessi potuto ottenere un lavoro extra, sarei stato felice, sapete. E quindi il fatto di essere qui ora, dopo tutto questo, è la cosa più incredibile, oggi si è chiuso il cerchio!”.