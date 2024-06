Mark Rutte nominato nuovo Segretario generale della Nato

Roma, 26 giu. (askanews) -Il primo ministro olandese Mark Rutte è stato ufficialmente nominato Segretario generale della Nato: sostituirà Jens Stoltenberg quando scadrà il suo mandato dopo dieci anni alla guida dell'Alleanza Atlantica, il primo ottobre 2024. "So di lasciare la Nato in buone mani...

Roma, 26 giu. (askanews) -Il primo ministro olandese Mark Rutte è stato ufficialmente nominato Segretario generale della Nato: sostituirà Jens Stoltenberg quando scadrà il suo mandato dopo dieci anni alla guida dell’Alleanza Atlantica, il primo ottobre 2024.

“So di lasciare la Nato in buone mani” ha affermato l’attuale Segretario generale, commentando la ratifica della nomina di Rutte, che era già stata preannunciata. “È un vero ‘transatlantista’, un leader forte e un costruttore di consenso. Gli auguro di avere successo mentre continuiamo a rafforzare la Nato”.

Gli auguri sono arrivati tra gli altri dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che sui social ha scritto: “Congratulazioni caro Mark Rutte… Non vedo l’ora di lavorare con te per rafforzare ulteriormente il partenariato Ue-Nato”. “Lavoriamo insieme per costruire percorsi di pace, gli attuali scenari richiedono comunità di intenti e condivisione di vedute”, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto.