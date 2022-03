Marketing aziendale: biglietti da visita, volantini e adesivi si confermano risorse indispensabili

Per disporre di biglietti da visita, adesivi e volantini personalizzati di qualità è possibile affidarsi a Bizay, azienda tecnologica che da sempre investe sull'innovazione, per realizzare prodotti personalizzati eccellenti.

Aumentare le conversioni, ottenere un’elevata riconoscibilità del brand e mantenere saldo il rapporto con i propri utenti sono solo alcuni degli obiettivi di una corretta campagna di marketing.

In questo contesto, anche nell’era digital continuano a giocare un ruolo determinante risorse come biglietti da visita, volantini e adesivi personalizzati. Tuttavia, per far sì che possano davvero distinguersi, devono poter soddisfare una serie di caratteristiche.

Un elemento promozionale, infatti, deve comunicare in modo chiaro tutte le informazioni utili per il cliente, ad esempio un messaggio, uno slogan, gli indirizzi e i contatti. Inoltre, deve riuscire a ricalcare l’immagine e i valori del brand, puntando sull’equilibrio e sulla semplicità.

Al tempo stesso, è altrettanto importante che sia progettato tenendo conto dell’importanza del design e, in particolare, di elementi come la grafica, la qualità di stampa e l’accuratezza delle rifiniture.

L’esperienza di BIZAY per la stampa di biglietti da visita, volantini e adesivi personalizzati

Oggigiorno per disporre di biglietti da visita, adesivi e volantini personalizzati di qualità è possibile affidarsi a Bizay, azienda tecnologica che da sempre investe sull’innovazione, per realizzare prodotti personalizzati eccellenti, ma sempre a una frazione del costo.

Nell’offerta di BIZAY, infatti, a influire sul prezzo è un processo produttivo basato sull’economia di scala, un fenomeno che prevede il raggruppamento degli ordini per aumentare i volumi, in modo da ridurre i costi senza alcun impatto sulla qualità del prodotto.

Ciò permette di stampare in Quadricromia (CMYK) ordinativi di qualunque dimensione, anche in numero limitato, a un prezzo che è sempre tra i più bassi fra quelli presenti sul mercato.

L’importanza dei volantini personalizzati nel marketing

I volantini personalizzati sono materiali pubblicitari perfetti sia per trasmettere un messaggio o uno slogan sia per promuovere un evento. Le proposte di Bizay.it assicurano sempre un’ampia visibilità grazie a supporti cartacei selezionati, grafiche accattivanti e stampe di alta qualità.

Naturalmente, è possibile avvalersi di diversi template – tutti ampiamente customizzabili che comprendono volantini rettangolari sia nel più comune formato A4, comodo da ripregare, sia nelle più versatili soluzioni in A5 e A6.

Adesivi ed etichette: i materiali di marketing che catturano l’attenzione

Piccoli, discreti e divertenti, gli adesivi sono tra gli strumenti di marketing più potenti per un brand che voglia consolidare la propria presenza sul mercato. BIZAY ha intuito le potenzialità di sticker e adesivi customizzati proponendo una vetrina ricca di proposte, tutte facilmente personalizzabili nella forma, nelle dimensioni, nei colori e nel messaggio.

Ma gli adesivi ordinabili su BIZAY hanno anche il vantaggio di poter essere destinati a qualunque tipologia di promozione. La piattaforma permette infatti di stampare non soltanto i classici sticker, ma anche adesivi per auto, etichette magnetiche e decalcomanie per vetrine o pavimenti, oltre alle eleganti etichette adesive, perfette per sigillare ogni packaging con un tocco di personalità.

Marketing e conversione: l’importanza dei biglietti da visita

Nel marketing aziendale i biglietti da visita svolgono un ruolo molto importante non soltanto perché rappresentano il primo e più importante punto di contatto con l’utenza, ma anche perché sono destinati ad essere conservati e consultati all’occorrenza.

È per questo che BIZAY offre un catalogo di proposte estremamente ricco, che comprende biglietti da visita cartacei di qualunque tipologia, disponibili sia nel formato dei classici biglietti da visita rettangolari sia nelle configurazioni dei biglietti pieghevoli e dei bigliettini per appuntamenti, questi ultimi perfetti per annotare piccoli dettagli senza che il brand passi inosservato.

Naturalmente, sul sito di BIZAY non manca una vasta gamma di soluzioni ricercate o dal carattere originale come i bigliettini da visita magnetici e gli innovativi biglietti da visita plastificati, che, oltre a essere più duraturi, rappresentano dei prodotti di marketing eleganti proprio per la loro caratteristica principale: la possibilità di avere un aspetto fine e ricercato grazie a superfici lucide o opache sia fronte che retro.