Marketing e sostenibilità: premiata la campagna Oway

Oway vince due Effie Awards per la campagna realizzata con Webranking e Daimon in occasione del Black Friday.

Don’t Black Out the Future è la campagna lanciata da Oway lo scorso novembre, premiata il 13 settembre nella cornice di Villa Necchi Campiglio con due Effie Award, il riconoscimento internazionale per le migliori campagne di marketing, giunto in Italia alla quarta edizione.

Oway, brand pioniere nel campo dell’agricosmetica, si è aggiudicato due bronzi nella categoria “Positive Change” per la campagna di promozione di azioni sostenibili e concrete per la salvaguardia del pianeta, e nella categoria “Momenti particolari” per aver scelto una ricorrenza come il Black Friday con l’intento di aumentare la risonanza del messaggio e cambiare le abitudini di acquisto.

Nel novembre 2021, l’azienda ha scelto infatti di chiudere Store fisici ed eCommerce in occasione del Black Friday per lanciare un messaggio di responsabilità contro il consumismo compulsivo. Una scelta coraggiosa che ha contribuito a rafforzare il legame tra brand e consumatore che non solo ha potuto apprezzare ancor di più i valori e la filosofia del brand, ma ha anche contribuito a diffondere l’iniziativa prendendone parte in prima persona.

“Esiste solo un modo per arrestare il cambiamento climatico e diminuire la nostra impronta sul pianeta: cambiare le abitudini di acquisto. – spiega Martina Sormani, Retail Manager di Oway – L’iniziativa portata avanti insieme alla fondamentale collaborazione con Webranking e Daimon Agency per la parte di pianificazione strategica e concept creativo aveva lo scopo di ribadire questo concetto e i consumatori hanno compreso a pieno la nostra scelta”.

La campagna creativa, ideata dall’agenzia Daimon, è stata suddivisa in più fasi consecutive: tra le quali un teaser e un video di lancio che invitava gli utenti a rendersi a loro volta promotori dell’iniziativa condividendo le loro azioni sostenibili l’hashtag #ShareYourOway.

“Siamo sempre molto contenti quando la creatività della nostra agenzia trova argomenti e partnership forti come quella con Oway, che ci ha spinti a ragionare più in là, anzi quasi in antitesi, con l’approccio consueto al Black Friday.” Ha dichiarato Elena Salemi, Head of Brand Experience Studio Daimon. “È per noi motivo di grande orgoglio ricevere questi premi che attestano tutto il lavoro fatto finora assieme a Webranking e ci spingono a fare ancora meglio in futuro”.