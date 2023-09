Marketing internazionale, a Latina corso per accesso ai mercati

Roma, 25 set. (askanews) – Alessandro Barulli, consulente di marketing internazionale e formatore, presenta il corso “Tecniche del commercio internazionale”, nuovo percorso formativo di Informare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, in programma mercoledì 27 settembre a Latina “per parlare dell’ABC dell’internazionalizzazione, le cose da fare, gli errori da evitare, per cominciare in modo corretto il proprio accesso ai mercati internazionali”.